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موريتانيا تفرض وضع الكمامات وتمدد حظر التجوال أسبوعين لمكافحة كورونا

11:54 م الإثنين 15 يونيو 2020
موريتانيا تفرض وضع الكمامات وتمدد حظر التجوال أسبوعين لمكافحة كورونا

الأمن في موريتانيا

نواكشوط - (دب ا)

قررت السلطات الموريتانية، فرض وضع الكمامات في الشوارع والاماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت الاصابات 1800 خلال أقل من شهر والوفيات قاربت المئة.

وقررت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، إثر اجتماع عقدته مساء اليوم الاثنين، بنواكشوط، إلزام جميع المواطنين بوضع الكمامات حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار العدوى.

وأبقت اللجنة الوزارية على حظر التجوال لأسبوعين إضافيين وحظر التنقل بين المحافظات في انتظار إعادة تقييم الوضع في البلاد.

ويبدأ حظر التجوال من الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا .

وفي سياق متصل قال مدير الصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين "تم تسجيل 28 حالة شفاء و4 وفيات و104 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 1887 حالة، منها 360 حالة شفاء، والوفيات إلى 91.

موريتانيا الكمامات فيروس كورونا

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