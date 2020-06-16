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مجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

12:03 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
مجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

مجلس التعاون لدول الخليج

الرياض - (أ ش أ):

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفين بها المدنيين في منطقة عسير.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تأتي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح أن هذه الهجمات هي امتداد للعمليات الإرهابية المتكررة من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين في مدينة (نجران) بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 13 يونيو 2020.

وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

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Asha
مجلس التعاون لدول الخليج نايف فلاح مبارك الحجرف السعودية الرياض

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