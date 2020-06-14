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ألمانيا تسجل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:35 ص الأحد 14 يونيو 2020
ألمانيا تسجل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الألمانية صباح اليوم الأحد تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في ألمانيا منذ بداية تفشي الجائحة إلى 186 الفا و 269 شخصا وفقًا لهيئة الأمراض المعدية في ألمانيا، معهد روبرت كوخ.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8787.

وذكر معهد روبرت كوخ أن 300 مريض اضافي تعافوا، ليصل إجمالي عدد المرضى الذين تغلبوا على الفيروس إلى 172 الفا و 200 حالة.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، فقد ظل عدد الوفيات منخفضًا مقارنة بالدول المحيطة.

وانخفض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير منذ الإعلان عن سلسلة من القيود في جميع أنحاء البلاد في شهر مارس.

وقد تم رفع العديد من هذه القيود تدريجياً من قبل الحكومات الإقليمية للستة عشر ولاية ألمانية.

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