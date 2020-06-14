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تشيلي تعين وزيرا جديدا للصحة وسط الفوضى الناجمة عن فيروس كورونا

04:49 ص الأحد 14 يونيو 2020
تشيلي تعين وزيرا جديدا للصحة وسط الفوضى الناجمة عن فيروس كورونا

الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا

سانتياجو - (د ب أ):
أقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا وزير الصحة خايمي ماناليتش يوم السبت بسبب غضب الشعب من سوء إدارة الحكومة لجائحة فيروس كورونا.

وأدى إنريكي باريسيوم اليمين بتوليه منصب وزير الصحة الجديد أمام بينيرا. وبث المكتب الصحفي للرئاسة في البلاد مراسم أداء اليمين عبر تويتر.

وزادت الانتقادات الموجهة لماناليتش في الوقت الذي أجريت فيه تغييرات بشأن نشر بيانات فيروس كورونا.

ويعتقد أن تقريرًا أبلغت به وزارة الصحة التشيلية منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أكثر بكثير مما أعلنته الحكومة، كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وعلى الرغم من أن العاصمة سانتياجو دي تشيلي تخضع للحجر الصحي منذ أكثر من شهر، إلا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفع في الآونة الأخيرة.

وأصيب حوالي 167 ألف شخص بالفيروس في تشيلي فيما توفي توفي 3101 حتى الآن، وفقا لأحدث بيانات مسؤولي الصحة في البلاد.

فيروس كورونا وزير الصحة تشيلي

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