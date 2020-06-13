الإمارات تسجل حالة وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا
أبوظبي- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 288 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 491 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 41,990 حالات.
ولفتت إلى أن815 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26,761.
وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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