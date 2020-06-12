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كوريا الجنوبية تسجل 56 حالة إصابة جديدة بكورونا

10:32 ص الجمعة 12 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 56 حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 56 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 12 الفا وثلاث حالات.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت 277 بعد وفاة حالة جديدة يوم أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بلغ 10 الاف و 699 حالة فيما لا يزال 1057 يخضعون للعلاج.

يشار إلى أن 45 حالة من بين حالات الاصابة التي تم الابلاغ عنها أمس كانت من منطقة العاصمة الكورية سول وضواحيها التي يقطنها حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا السلطات الصحية

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