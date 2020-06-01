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كندا تؤكد معارضتها مشاركة روسيا في قمة مجموعة السبع

11:06 م الإثنين 01 يونيو 2020
كندا تؤكد معارضتها مشاركة روسيا في قمة مجموعة السبع

جاستن ترودو

مونتريال - (د ب أ)

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن كندا لا تؤيد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لروسيا للمشاركة في القمة المقبلة لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى المقررة في الولايات المتحدة.

وقال ترودو للصحفيين، أثناء مؤتمره الصحفي اليومي الخاص بوباء فيروس كورونا في أوتاوا "لقد تم استبعاد روسيا من مجموعة السبع بعدما قامت بغزو شبه جزيرة القرم قبل عدة سنوات، وقد استمرت في عدم احترام وانتهاك القواعد والقوانين الدولية وهذا هو سبب بقاءها خارج مجموعة السبع وستستمر خارج المجموعة".

وتجنب رئيس الوزراء الكندي سؤالا بشأن ما إذا كان سيحضر القمة إذا دعا الرئيس ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه "لا يزال هناك العديد من المناقشات التي سيتم اجراؤها بشأن مكان وكيفية انعقاد الاجتماع".

جاستن ترودو رئيس وزراء كندا قمة مجموعة السبع دونالد ترامب

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