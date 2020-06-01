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الصين: أمريكا أصبحت "مدمنة انسحاب"

03:33 م الإثنين 01 يونيو 2020
الصين: أمريكا أصبحت "مدمنة انسحاب"

علم-الصين

(وكالات):

قالت الصين، الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت "مدمنة انسحاب" وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الصين أن الانسحاب يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة يومية إن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة.

وأضاف تشاو ”الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية واتهمها بأنها أصبحت دمية في يد الصين.

ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب بأنها روجت "معلومات مضللة" نشرتها الصين بشأن الفيروس.

ويأتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تفشي فيروس كورونا.

وانسحب ترامب من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واتفاقية دولية لمواجهة تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة.

الصين أمريكا منظمة الصحة العالمية

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