"تذكِرة كئيبة بثمن الحرية".. ترامب يوجه رسالة لشعبه في "يوم النصر"

كتب - محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قبل 75 عامًا، استسلمت بقايا النظام النازي دون قيد أو شرط إلى دول الحلفاء، ما يشير إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وأضاف في رسالة إلى شعبه، احتفالًا بالذكرى، ونشرها البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة تحتفل اليوم بقوى الحرية التي هزمت الاستبداد وخرجت منتصرة في هذا الصراع الضخم"، واصفًا "حملة إنهاء الفاشية في المسرح الأوروبي بأنها تذكرة كئيبة بثمن الحرية".

وأضاف: "فقد أكثر من 30 مليون شخص حياتهم، وتشرد عشرات الملايين في الحرب، ومعظم الذين لقوا حتفهم في أوروبا كانوا من المدنيين، بما في ذلك 6 ملايين يهودي وملايين آخرين من بولندا والاتحاد السوفيتي السابق".

وتابع: "تكبدت الولايات المتحدة أيضا خسائر لا تصدق. من بين أكثر من 2 مليون أمريكي انتشروا في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، أو قاموا بدوريات في المحيط الأطلسي، خسر أكثر من 186000 حياتهم، وأصيب أكثر من ضعف هذا العدد".

وأردف: "لم يعرف معظم هؤلاء المحاربين الأبطال الحياة في أمريكا المزدهرة. لقد نشأوا خلال فترة الكساد الكبير، عندما بدت التوقعات الاقتصادية الأمريكية قاتمة. لكنهم استجابوا لنداء واجب بلادنا لأنهم آمنوا بالمبادئ التي تكمن في أساس أمتنا".

وأضاف "واجهت أمتنا خلال الأشهر الماضية محنة ملحوظة خلال جائحة فيروس كورونا. لكن مثلما فعلنا مرات عديدة من قبل، ستنتصر أمريكا، وسيخرج البلد من الأزمة أقوى وأكثر اتحادًا".