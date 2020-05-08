ترامب: أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للقطاع الزراعي الأمريكي.

وأضاف ترامب، خلال لقائه حاكم ولاية كاليفورنيا، ونقلته "العربية نت"، أنه "لدينا معدات تنفس اصطناعي كافية، ولدينا ما يكفي من معدات للاهتمام بصحة الأمريكيين".

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، كايلي مكيناني، اليوم الجمعة ، إصابة أحد أعضاء فريق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مكيناني في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن البيت الأبيض يضع جميع الإرشادات التي ينصح بها خبراؤه داخله للحفاظ عليه "آمناً" من فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن ترامب والحلقة المقربة منه وزوار البيت الأبيض يخضعون لفحوص دورية تظهر نتائجها في غضون 15 دقيقة.