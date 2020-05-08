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زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى رئيس الصين

01:45 م الجمعة 08 مايو 2020
زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى رئيس الصين

كيم جونج أون

(وكالات):

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رسالة شفهية إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيدا بنجاح بكين في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم في الرسالة "هنأه، مُقدراً عاليا أنه ينتهز فرصة الانتصار في الحرب ضد الوباء غير المسبوق".

وأضافت الوكالة أن "كيم أعرب عن أمنياته للرئيس الصيني بالصحة الجيدة، وقناعته بأن الحزب والشعب في الصين سيعززان النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن ويوسعانها بثبات، وبالتالي يظفران بالنصر النهائي بتوجيه حكيم من شي جين بينج"، بحسب ما نقلته "رويترز".

يأتي ذلك بعد أيام من أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي عقب غيابه لعدة أسابيع، وإشاعات عديدة حول تدهور حالته الصحية بعد عملية جراحية على القلب ووفاته.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن إرسال الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة حول علاج كيم جونج أون.

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية الصين فيروس كورونا

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