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تركيا: إجمالي الإصابات بكورونا يتخطى 133 ألفا

08:45 م الخميس 07 مايو 2020
تركيا: إجمالي الإصابات بكورونا يتخطى 133 ألفا

فيروس كورونا

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 57 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترفع الحصيلة إلى 3 آلاف و641 حالة.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 133 ألفًا و721 حالة بعد تسجيل ألف و977 إصابة آخرى 24 ساعة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، سجلت ارتفاعا ملحوظا اليوم الخميس ، وسط تراجع في عدد الوفيات.

وتعليقًا على ذلك، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة على تويتر: "هناك تراجع في أعداد الوفيات ومرضى العناية المركزة مقارنة بالأربعاء".

فيروس كورونا وزارة الصحة التركية وفيات كورونا تركيا تويتر

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