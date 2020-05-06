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الجيش الليبي يعلن مقتل 8 من قواته في تصدي لهجوم ميليشيات الوفاق

10:42 م الأربعاء 06 مايو 2020
الجيش الليبي يعلن مقتل 8 من قواته في تصدي لهجوم ميليشيات الوفاق

اللواء أحمد المسماري

وكالات

أعلن ‏أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، مساء الأربعاء، مقتل 8 من قوات الجيش الوطني الليبي خلال تصديهم لهجمات لميليشيات الوفاق.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الجيش الليبي مساء اليوم الأربعاء.

والأربعاء الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم

الجيش الليبي أحمد المسماري حكومة الوفاق

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