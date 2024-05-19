مخاوف من وقوع هجمات سيبرانية قبل مراسم تنصيب الرئيس التايواني

تايبيه - (د ب ا)

قبل فترة قصيرة من تنصيب الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينج تي غدا الاثنين، قال سياسي متخصص في شؤون الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن هناك مخاوف متزايدة بشأن هجمات سيبرانية من الصين.

وقال تشين بو يانج، النائب من الحزب التقدمي الديمقراطي الذي ينتمى له الرئيس المنتخب في حوار مع (د.ب.ا) أمس السبت "أعتقد أنهم بالتأكيد سوف يهاجمون بنيتنا التحتية بحلول 20 مايو الجاري".

وقال النائب إن مخاوفه تستند إلى حوادث سابقة.

ويشار إلى أنه عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان في أغسطس 2022، وهو ما أثار غضب بكين، سيطر القراصنة على اللوائح الرقمية لبعض المتاجر ومحطة سكة حديد، واستخدموها لنشر رسائل ضد بيلوسي.

وترفض الصين عادة الاتهامات بشن هجمات سيبرانية، كما حذر ساسة تايوانيون آخرون من خطر الهجمات السيبرانية.