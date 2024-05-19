وزير الخارجية البريطاني: الوضع في السودان يصل إلى حد جرائم الحرب

(مصراوي)

قال وزير خارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن العنف في ولاية دارفور بالسودان بما في ذلك الهجمات الممنهجة ضد المدنيين قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وتشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تطور أثار ردة فعل وقلق على المستوى الدولي.

ولا يستطيع عشرات الآلاف من السودانيين الخروج من مدينة الفاشر المحاصرة وسط إطلاق النار ولا الوصول إلى الإمدادات الأساسية.

وكانت قوات الدعم السريع، قد أبدت استعدادًا لفتح ما أسمتها "ممرات آمنة" للسماح بخروج المدنيين من داخل مدينة الفاشر إلى مناطق أكثر أمانًا.