وزير إسرائيلي يدعو لإعادة الاستيطان داخل غزة

(مصراوي)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، رؤيته لخطة اليوم التالي في قطاع غزة، حيث قال الوزير اليميني إن الخطة تكمن في خضوع قطاع غزة بشكل كامل للسيطرة الإسرائيلية.

وأضاف الوزير المتطرف، أنه لا يرى بديلًا عن إعادة الاستيطان داخل قطاع غزة.

واتهم بن جفير، مجلس الحرب الإسرائيلي بجر البلاد إلى الخسائر والتخبط في الشمال وفي الجنوب.

ويدعو بن جفير، لاستمرار الحرب داخل قطاع غزة، من أجل تحقيق أهداف الحرب المعلنة التي يزعمها جيش الاحتلال المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى المحتجزين.

كما يرفض بن جفير، الموافقة على صفقة تبادل الأسرى واصفًا إياها بـ "غير الشرعية".