دراسة بريطانية: فيروس كورونا تحول نحو 200 مرة ليتأقلم مع جسم الإنسان

لندن - أ ش أ

كشفت دراسة جينية حديثة على عينات من أكثر من 7500 مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأربعاء، أن الفيروس انتشر سريعا حول العالم في وقت أبكر من المُعتقد بعد أن ظهر في الصين خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر العام الماضي.

وقال علماء من معهد العلوم الجينية في كلية لندن الجامعية إنهم وجدوا نحو 200 طفرة جينية متكررة في فيروس كورونا المستجد، والمعروف علميا باسم "سارس-كوف-2"، ما يُظهر أن الفيروس كان يتأقلم مع المضيفات البشرية أثناء انتشاره.

وقال الباحث المشارك في قيادة الدراسة فرانسوا بالو في الدراسة المنشورة بمجلة "العدوى والعلوم الجينية والتطور" -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن جائحة "كوفيد-19" بدأت في وقت ما خلال الفترة بين 6 أكتوبر و11 ديسمبر 2019 في الصين، الذي يتوافق مع وقت انتقال الفيروس إلى المُضيف البشري.

وأشار إلى أن الدراسة وجدت أيضا أن الفيروس كان ولا يزال يتحول، كما هي طبيعة كل الفيروسات، لافتا إلى أنه تم العثور على نسبة كبيرة من التنوع الجيني العالمي للفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" في جميع البلدان الأكثر تضررا من الجائحة.

وأوضح بالو أن العثور على نسب كبيرة من التحول الجيني للفيروس في عدة بلدان يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد كان ينتقل بشكل واسع في جميع أنحاء العالم في وقت باكر جدا من الجائحة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد هو أحد أفراد عائلة فيروسات "كورونا" التي تنتقل من الحيوان للإنسان وتصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى التهاب رئوي حاد قد يسفر عن الوفاة، ويعد فيروس "كوفيد-19" أو "سارس-كوف-2" هو سلف فيروس "سارس"، المعروف علميا باسم "سارس-كوف-1"، والذي تفشى في عدة دول عام 2003.