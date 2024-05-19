بريطانيا تحث الدول الغربية على السماح باستخدام أسلحتها في هجمات بالقرم

لندن - (د ب ا)

ناشد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس ألمانيا والدول الحليفة الأخرى بإعطاء الإذن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستخدام أسلحتها في شن هجمات على أهداف في القرم.

ورفض شابس التأكيد ما إذا كانت بريطانيا سوف تسمح باستخدام الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا لشن هجمات على أهداف في روسيا، ولكن قال إنه يتم استخدامها ضد قوات الرئيس الروسي فلادمير بوتين في شبه جزيرة القرم التي قام بضمها .

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن شابس القول إن بوتين " يخادع" في حربه بأوكرانيا، مضيفا أنه " قلق للغاية" بشأن تعزيز التحالف بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

ويشار إلى أن بريطانيا قامت بمنح أوكرانيا صواريخ ستورم شادو طويلة المدى، كما قامت الدول الحليفة بتزويدها بأسلحة مماثلة.

وقال شابس لبرنامج " صنداي مورنيج مع تريفور فيليبس" على شبكة سكاي نيوز " المملكة المتحدة طالما كانت تتحرك للأمام فيما يتعلق بطريقة استخدام أسلحتنا، ولكن دولا أخرى لم تقم بذلك في بادىء الأمر، ولكنها حذت حذونا في القرم، التي نرى أنها جزء من أوكرانيا، وحقيقة أن بوتين قام بغزوها في عام 2014 لا تغير ذلك".

وأضاف " لا أستطيع أن أتحدث عن القرارات بشأن كيفية السماح باستخدام الأسلحة، ولكني أستطيع أن أقول أن أوكرانيا تخوض حربا من أجل بقائها. وقد قامت المملكة المتحدة بتقدم الطريق، ولذلك نحن نقدم المساعدة لأصدقائنا الأوكرانيين ونشجع الآخرين على فعل نفس الشيء".