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الصحة العالمية تدعو إلى توفير موظفين لتعقب المخالطين لمرضى كورونا

08:07 م الأربعاء 06 مايو 2020
الصحة العالمية تدعو إلى توفير موظفين لتعقب المخالطين لمرضى كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب ا):

أعلنت مسؤولة بارزة بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن تعقب حالات الاختلاط بمرضى كوفيد 19 للحد من انتشاره تتطلب توفير موظفين مدربين، وليس فقط تطبيقات على الهاتف المحمول.

وقالت المسؤولة إن مثل هذه التطبيقات تم تطويرها واختبارها فى عدة دول، وبمساعدة هذه التطبيقات يمكن تعقب عمليات التفاعل الاجتماعي بين مستخدميها من خلال ربط أجهزة المحمول عبر تكنولوجيا "بلو توث" اللاسلكية.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية على أن محاربة كوفيد19 ترتبط بتعقب الاختلاط مع المرضى، ويشمل ذلك سؤال كل المرضى الجدد عن الذين التقوا بهم فى الأيام الأخيرة، وتعقبهم، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية والاختبارات.

وقالت ماريا فان كيركوفى، فى مؤتمر صحفى مقتضب فى جنيف:" إن التطبيقات يمكن أن تساعد، لكنها لا تحل محل الأفراد الذين يقومون بتعقب المخالطين".

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