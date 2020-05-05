ترامب يكشف مصير فوتشي في خلية أزمة كورونا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيبقي على منسقة الاستجابة الدكتورة ديبورا بيركس ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتورة أنتوني فوتشي، ضمن فريق خلية الأزمة الأمريكية لجائحة كورونا.

وتابع ترامب، في إحاطة إعلامية اليوم الثلاثاء، أن فريق الأزمة يعمل جاهدًا للحد من انتشار وباء كورونا.

وكان مايك بنس نائب ترامب، أكد للصحفيين في وقت سابق من اليوم، أن البيت الأبيض يفكر في انهاء عمل فريق خلية الأزمة، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت أن هناك قرارًا قريبًا للتخلص من خلية الأزمة أو استبدالها.