نيويورك: نقل 15 طفلا إلى المستشفيات بأعراض ربما تكون مرتبطة بكورونا

نيويورك - (د ب أ):

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، في تحذير صحي عاجل إنه تم نقل 15 طفلا إلى المستشفيات بمدينة نيويورك بأعراض غامضة ربما يكون مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وقال دي بلاسيو إن أربعة من الأطفال تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد-19 التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، بينما كان لدى ستة أطفال أجسام مضادة، مما يوحى أنهم أصيبوا بالفيروس.

وكتب العمدة على موقع تويتر "لم نشهد أي وفيات بعد، لكننا نشعر بقلق بالغ مما نرى".

وتابع "نتعلم كل يوم كيف يؤثر كوفيد-19 في الجسم. إنه مرض شرس".

وحث الآباء على طلب مساعدة طبية فورية إذا ظهرت على طفلهم أعراض حمى مستمرة أو حكة أو ألم في البطن أو قيء.

وقالت إدارة الصحة في مدينة نيويورك في نشرة اليوم الاثنين "إن متلازمة الالتهابات المتعددة للأطفال، التي أبلغت عنها السلطات في المملكة المتحدة مؤخرا، تتم ملاحظتها أيضا بين الأطفال والشباب في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن المرض "ربما يكون مرتبطا بكوفيد-19"

وقالت إن المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما، ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بصدمة (معوية) سامة أو مرض كاواساكي وهي حالة وعائية نادرة عند الأطفال.