الصحة العالمية لترامب: نشأة كورونا بمختبر صيني محض "تخمين"

وكالات:

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تملك أي دليل على أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نشأ في مختبر، فيما رجحوا أن مصدره حيواني.

وأضاف مسؤولو الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، ونلقته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الحيوان، الذي كان "مُضيفا وسيطًا" لدى ظهوره في الصين.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رأى أدلة تمنحه "درجة عالية من الثقة" تتعلق بنشأة الفيروس التاجي في مختبر في مدينة ووهان بالصين، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول تأكيده.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "لم نتلق أي بيانات أو أدلة محددة من حكومة الولايات المتحدة تتعلق بالأصل المبلغ عنه للفيروس".

وتابع رايان: "من وجهة نظرنا، لا يزال هذا الأمر مجرد تخمين"، مؤكدًا أن المنظمة "ستكون على استعداد تام لتلقي أي معلومات" حول أصل الفيروس.

ومضى رايان، في حديثه: "إذا كانت هذه البيانات والأدلة متاحة، فسيكون على حكومة الولايات المتحدة أن تقرر أين ومتى يمكن مشاركتها، لكن من الصعب على منظمة الصحة العالمية العمل في غياب المعلومات في هذا الصدد بالتحديد. لذا فإننا نركز على ما نعرفه... نحن نركز على الأدلة التي لدينا".

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية إلى أن "الدليل الذي لدينا من التسلسل وكل ما نصحنا به هو أن الفيروس نفسه من أصل طبيعي ونحتاج إلى فهم المزيد عن هذا الأصل الطبيعي... علينا السيطرة على هذا التفشي، وهذا هو أهم شيء يتعين علينا القيام به".

إلا أنه أكد ضرورة "فهم الأصل حتى نتمكن من وضع سياسات الصحة العامة والتفاعل بين الحيوانات والإنسان الصحيحة التي ستمنع حدوث ذلك مرة أخرى، هذا ليس فريدًا. لقد فعلنا نفس الشيء في الشرق الأوسط مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. لقد فعلنا نفس الشيء مع فيروس إيبولا في أفريقيا".

وتعد الخفافيش المصدر المشتبه به لكل من كورونا وسارس، لكن العلماء يعتقدون أيضًا أن الخفافيش أصابت بعض الثدييات الأخرى التي أصابت الناس بعد ذلك (مضيف وسيط).