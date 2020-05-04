البنتاجون: علينا التكيف مع مرحلة وباء مطولة إلى حين اكتشاف لقاح ضد كورونا

وكالات:

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه سيتعين على "البنتاجون"، في ظرف 6 أشهر إلى عام ونصف أن يتكيف مع مرحلة وباء مطولة إلى حين اكتشاف لقاح موثوق في فعاليته ضد كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقال إسبر في وقت سابق من اليوم، إن روسيا والصين تستغلان الحالة الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للدفع بمصالحهما في أوروبا ووصف جهود الصين للترويج لشبكة هاتف محمول بمعدات من هواوي بأنها خبيثة.

وقال إسبر لصحيفة لاستامبا ردا على سؤال عما إذا كانت الصين وروسيا تحاولان كسب نفوذ في إيطاليا من خلال إرسال مساعدات إن الولايات المتحدة "على دراية بأن بعض (الدول) ستحاول استغلال الجائحة كوسيلة للاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية بما سيكون له أثر طويل الأمد على الأمن".

وأضاف "بلا شك، سيحاول منافسون محتملون استغلال نفوذهم للدفع بمصالحهم وخلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وفي أوروبا... هواوي وشبكة الجيل الخامس مثال مهم على مثل تلك الأنشطة الخبيثة من الصين".