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لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 740 حالة

01:53 م الإثنين 04 مايو 2020
لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 740 حالة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاثنين تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى740 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة".

وأشارت إلى شفاء خمسة مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 205 حالات.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

لبنان فيروس كورونا بيروت

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