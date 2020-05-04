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قوات الاحتلال تقتحم مخيم وبلدة شمال القدس

12:35 م الإثنين 04 مايو 2020
قوات الاحتلال تقتحم مخيم وبلدة شمال القدس

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام تجاههم.

وأفاد شهود عيان - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عملية الاقتحام، التي شارك فيها عدد كبير من الجنود، تبعها اقتحام مركبات للاحتلال للمخيم والبلدة، وتمركزت بشكل استفزازي هناك، وقامت بفحص هويات المواطنين، كما حرر موظفون من بلدية الاحتلال بالقدس مخالفات للمواطنين والمحال التجارية.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة

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