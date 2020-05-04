إيطاليا تخفف قيود مواجهة كورونا وتعيد فتح الحدائق العامة

روما- (أ ش أ):

بدأت إيطاليا اليوم الاثنين إجراء تخفيف ضئيل للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي احتلت على أثره المرتبة الأولى في نسبة الوفيات على مستوى أوروبا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة، والسماح للمواطنين بإجراء تمارينهم الرياضية في الهواء وزيارة الأقارب، وذلك في أول مرة منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل في البلاد في 10 مارس الماضي.

وأعلن مسؤولو الصحة أمس الأحد تسجيل 174 حالة وفاة فقط في البلاد، وهي أقل حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ تفعيل حالة الإغلاق الكامل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي صرح لمواطنيه بأن أمر إعادة فتح البلاد "في أيديهم"، قائلا "الأمر متاح لنا لنقرر ما إذا كنا نريد أن نكون حاسمين".