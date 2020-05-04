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وزارة الصحة السودانية: 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

06:50 ص الإثنين 04 مايو 2020
وزارة الصحة السودانية: 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة، ليوم أمس الأحد.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الإثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 74 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 678 حالة، بينها 41 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 61 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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فيروس كورونا الصحة السودانية

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