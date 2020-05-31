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وكالة: طهران لن تسلم كييف تسجيلات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

08:40 م الأحد 31 مايو 2020
وكالة: طهران لن تسلم كييف تسجيلات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

موقع سقوط الطائرة الأوكرانية

وكالات:

قالت وكالة "إسنا" الإيرانية إن طهران أكدت أنها لن تسلم كييف أجهزة التسجيل الخاصة بالطائرة الأوكرانية التي اسقطها الحرس الثوري في الثامن من يناير بعد إقلاعها من مطار طهران.

وأفادت الوكالة، اليوم الأحد، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، بأن طهران قالت إن سبب رفضها تسليم أجهزة التسجيل هو تأخر كييف في الرد على المقترح الإيراني في هذا الشأن.

هذا وكان الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن استهداف الطائرة المدنية بصاروخ، قد أعلن في شهر مارس الماضي، أن أجهزة التسجيل سيتم فحصها في أوكرانيا أو في فرنسا.

وأسفر تحطم الطائرة الأوكرانية في شهر يناير الماضي، عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبا.

إيران الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية سقوط طائرة أوكرانية

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