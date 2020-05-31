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"العفو الدولية" تحث الشرطة الأمريكية على وقف "العنف المفرط" ضد المتظاهرين

07:28 م الأحد 31 مايو 2020
"العفو الدولية" تحث الشرطة الأمريكية على وقف "العنف المفرط" ضد المتظاهرين

الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد

وكالات:
بسبب استخدام "العنف المفرط" ضد المتظاهرين في مختلف الولايات المتحدة، انتقدت منظمة العفو الدولية طريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع المحتجين الغاضبين من مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض.
واعتبرت المنظمة الدولية، وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن شرطة البلاد فشلت في تنفيذ التزاماتها.
وقالت مديرة الأبحاث للمنظمة في الولايات المتحدة، رايتشيل وورد، في بيان أصدرته اليوم الأحد: "في مدينة تلوى الأخرى نشاهد تصرفات يمكن اعتبارها عنفا غير ضروري ومفرطا. تجهيز الضباط بطريقة أكثر ملاءمة لساحة المعركة، قد يضعهم في حالة ذهنية وكأن المواجهة والصراع أمر لا مفر منه".
وأضافت وورد: "تفشل الشرطة الأمريكية في كل أنحاء البلاد في تنفيذ التزاماتها في إطار القانون الدولي الخاصة باحترام وتسهيل الحق في التظاهر سلميا، وتزيد من توتر الأوضاع وتعرض حياة المتظاهرين للخطر".
وشددت مسؤولة "منظمة العفو الدولية" على "ضرورة أن تعمل الشرطة على خفض التصعيد قبل أن يتم تدهور الأوضاع".
وتعليقا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، الذي أشعل مقتله الاحتجاجات، اعتبرت وورد أن "العنصرية وهيمنة البيض بالإضافة إلى رد الشرطة على الاحتجاجات، تغذي مثل أعمال القتل هذه".
وتابعت أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "إنهاء خطابته وسياساته المليئة بالعنف والتمييز"، مشددة على أنه "يجب على الحكومة الأمريكية، وعلى جميع المستويات، أن تضمن حق التظاهر وفقا للقانون الدولي"، داعية الشرطة إلى نزع السلاح وخوض الحوار مع المتظاهرين.
وفي تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر"، حثت المنظمة "الحكومة الفدرالية وسلطات المدن والولايات على التصرف بشكل سريع ومدروس للتعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات واتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال القتل غير القانونية من قبل الشرطة بحق ذوي البشرة السوداء والآخرين".

جورج فلويد منظمة العفو الدولية العنف الشرطة الأمريكية

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