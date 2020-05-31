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الصين ترد على أمريكا بثلاث كلمات: "لا أستطيع التنفس"

03:21 م الأحد 31 مايو 2020
الصين ترد على أمريكا بثلاث كلمات: "لا أستطيع التنفس"

الصين وأمريكا

وكالات:

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ على انتقادات نظيرتها الأمريكية مورغان أورتاغوس بشأن حقوق الإنسان في هونج كونج وقمع المتظاهرين بهذه الكلمات الثلاث "لا أستطيع التنفس".

كانت هذه الكلمات الثلاثة آخر ما قاله المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي أثار موته احتجاجات كبرى في أنحاء الولايات المتحدة، بعدما ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وتعليقا على سياسات الصين في هونج كونج والاحتجاجات هناك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، عبر حسابها على تويتر، إن "هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونج كونج".

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ على تغريدة نظيرتها بالكلمات الثلاث التي قالها جورج فلويد قبل موته، دون أن تضيف أي شيء آخر.

الصين امريكا وزارة الخارجية الصينية حقوق الإنسان هونج كونج

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