ألمانيا تسجل 286 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة بفيروس كورونا
برلين- (أ ش أ):
سجلت ألمانيا 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أنه ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 181482 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا 8500 وفاة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
23449
عدد المصابين
-
5693
عدد المتعافين
-
913
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6148851
عدد المصابين
-
2727832
عدد المتعافين
-
370479
عدد الوفيات
إعلان