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الصين تسجل 4 إصابات وافدة بفيروس كورونا ولا وفيات

05:46 ص السبت 30 مايو 2020
الصين تسجل 4 إصابات وافدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أرشيفية

بكين- (د ب أ):
سجلت الصين 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وجميعها إصابات وافدة خارج البلاد، دون تسجيل وفيات جديدة.

ولا يزال 63 شخصا فقط يخضعون للعلاج و401 شخص آخرين يخضعون للعزل والمتابعة بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو أكدت الاختبارات إصابتهم دون ظهور أي أعراض.

يذكر أن الصين سجلت 4634 حالة وفاة من بين 82999 حالة إصابة تم تسجيلها منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين.

فيروس كورونا الصين حالات وفيات

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