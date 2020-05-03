أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إسرائيل: المحكمة العليا تبدأ نظر التماسات تضع مستقبل نتنياهو على المحك

04:30 م الأحد 03 مايو 2020
إسرائيل: المحكمة العليا تبدأ نظر التماسات تضع مستقبل نتنياهو على المحك

بنيامين نتنياهو

تل أبيب (د ب أ)
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل صباح اليوم الأحد النظر في ما إذا كان يحق لنائبٍ يواجه لائحة اتهام بالفساد تشكيل حكومة، وذلك على خلفية تلقيها التماسات من شأنها أن تحدد المستقبل السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو الذي يتطلع لتشكيل الحكومة القادمة رغم الاتهامات الجنائية الموجهة له.

واستمع قضاة المحكمة لثمانية التماسات مقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو ومنافسه الرئيسي رئيس الأركان السابق بيني جانتس.

وقال لافي هالفي محامي حزب "ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، أمام مجلس القضاة إنه ليس من حق المحكمة الوقوف في وجه إرادة الشعب أو إرادة نوابه المنتخبين.

وكان حزب ليكود تصدر نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في الثاني من مارس الماضي بالفوز بـ36 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ120 .

وفي خطوة استثنائية للغاية، تم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة العليا، وكذلك عبر التلفزيون والإذاعة. كما أن عدد قضاة الهيئة التي تنظر الالتماسات هو أيضا استثنائي، حيث يشارك في نظر الالتماسات 11 من قضاة المحكمة الخمسة عشر.

ومن المقرر أن تستمر جلسة المحكمة حتى يوم غد. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة، برئاسة رئيسة المحكمة إستير حيوت، حكمها قبل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة منتصف ليل الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد في أواخر مايو.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يرى أي سند قانوني لإبطال اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الموقع بين نتنياهو وجانتس. وأوضح، في رأيه القانوني الذي أرسله إلى محكمة العدل العليا، أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شهدت بصورة غير مسبوقة إجراء ثلاث انتخابات خلال عام واحد، كان آخرها في مارس الماضي.

بنيامين نتنياهو تل أبيب إسرائيل

الخبر التالى:

بومبيو: أدلة هائلة تؤكد أن كورونا نشأ في مختبر ووهان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قنص جوي وعناصر من العمليات النوعية.. مشاهد من عمليات الجيش بسيناء -فيديو