أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 184حالة

03:17 م الأحد 03 مايو 2020
السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 184حالة

أرشيفية

الرياض (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 184 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1552 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 27011 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 369 شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4134 .

فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية

الخبر التالى:

السعودية تفرج عن عشرات السجناء بمناسبة شهر رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات