السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 184حالة
الرياض (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 184 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1552 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 27011 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 369 شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4134 .
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