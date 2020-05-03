الهند تسمح بمغادرة 193 باكستانيا كانوا عالقين لديها بسبب كورونا

نيودلهي - أ ش أ

أعلنت الحكومة الهندية السماح بمغادرة 193 باكستانيا، كانوا عالقين لديها بسبب إجراءات الإغلاق المصاحبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وعودتهم إلى بلادهم في 5 مايو الجاري.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الأحد/ أن وزارة الشئون الخارجية الهندية أصدرت توجيهات لقادة الشرطة لتسهيل سفر الباكستانيين العالقين عبر معبر واجاه الحدودي، وذلك استجابة لطلب المفوضية الباكستانية العليا بتسهيل عودة رعاياها العالقين بالهند.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.