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إيطاليا تنفي وجود أي أزمات داخل الائتلاف الحاكم

07:56 م الجمعة 29 مايو 2020
إيطاليا تنفي وجود أي أزمات داخل الائتلاف الحاكم

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

روما - أ ش أ
نفت رئاسة الوزراء الإيطالية، اليوم الجمعة، صحة تقارير صحفية تحدثت عن انشقاقات داخل الائتلاف الحاكم وإمكانية إجراء تعديلات وزارية.
وأشارت الحكومة الإيطالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى تواصل نشر تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ورئاسة الوزراء في الصحف توحي بتنافر غير موجود داخل الحكومة أو تتحدث عن مبادرات لا أساس لها من الصحة تمامًا مثل فرضية التعديل الوزاري، وشددت الحكومة في مذكرة على أن هذه التقارير من نسج الخيال البحت وأن الفريق الحكومي متحد ومتراص.
وذكرت الحكومة أن الفريق الحكومي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي يحافظان على أقصى قدر من المشاركة في العمل لمواجهة حالة الطوارئ الصحية وبشأن الأهداف المتعلقة بصندوق الإنعاش في ضوء المفاوضات داخل المجلس الأوروبي بما في ذلك الاستثمارات والتبسيط الإداري والإصلاح الضريبي.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي ماتيو رينزي زعيم حزب (إيطاليا حية) المشارك في الائتلاف الحكومي قد وجه عدة انتقادات إلى الحكومة حول إدارتها لأزمة كوفيد-19، كما أن هناك اختلافات في رؤية الحزبين الحاكمين الرئيسيين لسياسات الاتحاد الأوروبي.

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