كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتشويه صورتها

سول - أ ش أ

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بعد أن جددت الأخيرة اتهاماتها الشهر الماضي لبيونج يانج بأنها مسؤولة عن هجمات إلكترونية.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "نريد أن نوضح أن دولتنا ليس لها أي علاقة بما يسمى التهديد الإلكتروني الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: أن الهدف هو "تشويه صورة بلادنا وإيجاد وسيلة لزعزعتنا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية إلى جانب وزارتي الخزانة والأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قد أصدروا مجددا تحذيرا الشهر الماضي من تهديدات يقف خلفها متسللون من كوريا الشمالية.

وقالت، في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن أنشطة الإنترنت السيئة لكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة والبلدان حول العالم وبشكل خاص تشكل تهديدا كبيرا لسلامة واستقرار النظام المالي الدولي.

وتتردد مزاعم بأن كوريا الشمالية تقف خلف حملة للسرقات الرقمية منذ سنوات بما في ذلك اختلاس الأموال من ماكينات الصراف الآلي والسرقة من بنوك كبرى إلى جانب ابتزاز مستخدمي الكمبيوتر من جميع أنحاء العالم.