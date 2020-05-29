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سيناتور أمريكي يطالب بالتحقيق مع "تويتر" بتهمة انتهاك العقوبات ضد إيران

07:21 م الجمعة 29 مايو 2020
سيناتور أمريكي يطالب بالتحقيق مع "تويتر" بتهمة انتهاك العقوبات ضد إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

دعا الجمهوري تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيق جنائي مع شركة تويتر، قائلا إن الشركة تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران عن عمد، من خلال منح أفراد خاضعين للعقوبات حسابات للتواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وطلب كروز من وزير العدل بيل بار ووزير الخزانة ستيفن منوشين الأمريكيين بدء التحقيق، في رسالة مؤرخة بتاريخ اليوم الجمعة.

ويأتي الطلب بعد خطاب أرسله كروز وأعضاء آخرون بمجلس الشيوخ في السادس من فبراير إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، زاعمين أن الشركة قد تواجه المسؤولية الجنائية والتعرض للعقوبات.

يذكر أن الرسالة تأتي في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس دونالد ترامب مع تويتر معركة بصدد حقوق حرية التعبير.

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