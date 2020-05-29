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الصحة العمانية: تسجيل 811 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9820

02:34 م الجمعة 29 مايو 2020
الصحة العمانية: تسجيل 811 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9820

تسجيل 811 إصابة بكورونا في عمان

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 315 لعمانيين و496 لجنسيات أخرى، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 9820 حالة، بالإضافة إلى 40 حالة وفاة، فيما تماثلت 2396 حالة للشفاء.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الوزارة قد أهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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سلطنة عمان فيروس كورونا

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