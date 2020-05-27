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كبار العلماء السعودية تحرم مشاركة مصاب كورونا صلاة الجمعة والجماعة

01:46 م الأربعاء 27 مايو 2020
كبار العلماء السعودية تحرم مشاركة مصاب كورونا صلاة الجمعة والجماعة

صلاة الجمعة - ارشيفية

القاهرة (وكالات)

أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية فتوى بتحريم مشاركة مصاب كورونا لصلاة الجمعة والجماعة، وكذلك من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الصلاة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وقالت هيئة كبار العلماء إنها نظرت في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض الأربعاء، في ما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي:

أولاً: يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يورد ممرض على مصح» متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" متفق عليه.

ثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: "كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع" أخرجه مسلم.

ثالثاً: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات.

وطالبت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص.

صلاة الجمعة صلاة الجماعة السعودية هيئة كبار العلماء

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