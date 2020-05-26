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الإمارات تسجل 5 وفيات و779 إصابة جديدة بكورونا

11:58 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
الإمارات تسجل 5 وفيات و779 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 253 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 779 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31086 حالة.

ولفتت إلى أن 325 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15982.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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