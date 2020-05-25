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إيطاليا تسجل أقل من 100 وفاة و300 إصابة بكورونا

07:30 م الإثنين 25 مايو 2020
إيطاليا تسجل أقل من 100 وفاة و300 إصابة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا اليوم الاثنين، تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و877 وفاة.

وأشارت السلطات، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، إلى أن "حالات الوفاة الجديدة لم تشمل منطقة لومباردي الأكثر تضررا بسبب مشاكل فنية"، وأن "العدد المسجل أمس الأحد كان 50 حالة وفاة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وفيات لومباردي يوم الأحد قد أضيفت يوم الاثنين عندما أبلغت المنطقة عن 34 حالة وفاة جديدة.

وسجلت إيطاليا من جهة عدد الوفيات أعلى نسبة في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158.

وشدد إيطاليا، على أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض أنخفض يوم الاثنين إلى 55300 من 56594 عن اليوم السابق، بعد تماثل 1294 مصاب للشفاء.

وأكدت على أنه تم فحص 2.219 مليون شخص للفيروس حتى يوم الاثنين مقابل 2.198 مليون شخص يوم الأحد من بين حوالي 60 مليون نسمة.

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