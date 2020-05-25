المكسيك تسجل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 215 حالة وفاة
مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفا و620 حالة.
وأشارت الوزراة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أنه تم تسجيل أيضا 215 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و 394 حالة.
وكانت الذروة السابقة للوفيات في العشرين من مايو الجاري، عندما أبلغت السلطات المكسيكية عن 424 حالة.
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