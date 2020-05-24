قتل أكثر من 500 حصان.. فيروس جديد يستهدف الخيول في تايلاند

وكالات

أكدت مصادر محلية في تايلاند، اليوم الأحد، نفوق أكثر من 500 حصان، منذ أواخر فبراير الماضي، حتى مايو الجاري، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن عينات دم أخذت من الخيول وأرسلت إلى بريطانيا لتحليلها، في مارس الماضي، التي أكدت أن الإصابات ناجمة عن مرض "الخيل الإفريقي"، هو مرض فيروسي يأتي على الخيول.

ويقول صاحب مزرعة، على بعد 100 ميل من العاصمة التايلاندية نوبادول ساروبالا: "فقدت 108 حصانًا خلال الـ9 أيام الماضية، ولم تكن لدنيا فكرة عن سبب وفاتهم".

وتابع: "اكتشفنا بعد ذلك، إنها مصابة بمرض يأتي من الحمير الوحشية، التي وعلى ما يبدو عبرت من الصين".

من جهته، قال كبير الأطباء البيطريين في أستراليا ورئيس المنظمة العالمية لصحة الحيوان مارك شيب: "الأمن الحيوي العالمي أمر محوري".

وأضاف: "بمجرد أن يظهر، يمكن أن تكون النتائج مكلفة للغاية، ويصعب استئصالها ويمكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى".