الفلبين تحذر المواطنين من شائعات بوجود عقار مضاد لكورونا

مانيلا- (د ب أ):

حذرت وزارة الصحة الفلبينية المواطنين اليوم الأحد من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدَّعي أن وجود عقار مضاد للفيروسات طوره طبيب فلبيني يمكن أن يعالج، أو يحمي، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجيير، أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت أمرا بمنع استخدام حقن "فابونان" المضادة للفيروسات، في ظل تقارير تفيد بأن المزيد من الأشخاص يشترون هذا الدواء.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "حتى الآن، ليس هناك أي تسجيل لاستخدام (حقن فابونان المضادة للفيروسات) لدى إدارة الغذاء والدواء".

وأضاف البيان: "ستواصل الوزارة إطلاع الشعب على أي تطورات مثبتة علميا في معركتنا ضد كوفيد-19 (كورونا)".

وطور روبن فابونان، وهو طبيب يقيم الآن في الولايات المتحدة، العقار المضاد للفيروسات مع ثلاثة أشقاء له، جميعهم أطباء،ولديهم عيادة عائلية في مقاطعة بشمال مانيلا، حيث تتوفر هذه الحقن.

ومنذ ظهور فيروس كورونا، ذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن العقار المضاد للفيروسات "يقضي على كوفيد-19"، وأنه حصل بالفعل على موافقة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.

ونشرت عيادة فابونان الطبية إشعارا على صفحتها على فيسبوك مفاده أن العقار المضاد للفيروسات "لم يتم بيعه تجاريا" وأنه "يستخدم حصريا" في المنشأة بمعرفة أطبائها.

وقالت فيرجيير إن إدارة الغذاء والدواء أقامت بالفعل قضية ضد الدواء غير المسجل.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 258 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 14035 حالة. كما سجلت خمس حالات وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 868 حالة.