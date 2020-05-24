أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكويت تسجل 8 وفيات و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:40 م الأحد 24 مايو 2020
الكويت تسجل 8 وفيات و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 156 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الكويتية ( كونا ) اليوم إنه تم تسجيل 838 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 21302 حالة.

ولفت إلى أن 177 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 370 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 6117 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما، بداية من العاشر من الشهر الجاري، للحد من الوباء.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

رئيس "حكماء الاقتصاد الألماني": برنامج التحفيز ليس "مشروبا مجانيا للجميع"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 16513

    عدد المصابين

  • 4628

    عدد المتعافين

  • 735

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية: الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر