"نيويورك تايمز" تملأ صفحتها الأولى بأسماء ضحايا كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن- (د ب ا):

ملأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية صفحتها الأولى من الطبعة الصادرة اليوم الأحد بأسماء بعض الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19.

وكتبت الصحيفة أنه تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت سيمون لاندون، مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة، إنها أدركت مع زملائها أنه "فيما بيننا وربما بين عامة الناس، هناك القليل من المجهود في البيانات".

وقالت الصحيفة في بيان أمس السبت إن الصفحة أعدها باحث قام بتمشيط مصادر النعي وإعلانات الوفيات عبر الإنترنت وقام بتجميع قائمة تضم حوالي 1000 اسم.