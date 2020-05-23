أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

فرنسا تسجل أكثر من 218 ألف إصابة و28 ألف وفاة بكورونا

12:35 م السبت 23 مايو 2020
فرنسا تسجل أكثر من 218 ألف إصابة و28 ألف وفاة بكورونا

فيروس كورونا في فرنسا

باريس- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس 218,679 حالة، بحسب بيانات مجمعة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في فرنسا 28218 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64,209 حالات.

وهذا هو الأسبوع السابع عشر منذ تسجيل فرنسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

فرنسا فيروس كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

عُمان تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 7257

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان