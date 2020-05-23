فرنسا تسجل أكثر من 218 ألف إصابة و28 ألف وفاة بكورونا

باريس- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس 218,679 حالة، بحسب بيانات مجمعة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في فرنسا 28218 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64,209 حالات.

وهذا هو الأسبوع السابع عشر منذ تسجيل فرنسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.