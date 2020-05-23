فرنسا تسجل أكثر من 218 ألف إصابة و28 ألف وفاة بكورونا
باريس- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس 218,679 حالة، بحسب بيانات مجمعة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في فرنسا 28218 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64,209 حالات.
وهذا هو الأسبوع السابع عشر منذ تسجيل فرنسا أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
15003
عدد المصابين
-
4217
عدد المتعافين
-
696
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5128492
عدد المصابين
-
1966135
عدد المتعافين
-
333489
عدد الوفيات
إعلان