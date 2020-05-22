إفطار جماعي بحضور محافظ شمال سيناء في مدينة العريش

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أقيم في أحد دواوين قبيلة الفواخرية بمدينة العريش اليوم حفل إفطار، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات الطبيعية ومشايخ وعواقل العريش.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا علي حالة الود والمحبة التي تسود بين أبناء جميع القبائل والعائلات.

وأكد المحافظ علي اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة.

مشيرًا إلي أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيه في صورة مشروعات من كباري وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، نظرًا لقيام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر بتنفيذها.

وأشار المحافظ إلي الانتهاء من تطوير عدد 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش شاملة أعمال الإنارة والتشجير ودهان البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق، بجانب عمليات الرصف الكاملة لها وللشوارع والمحاور المرتبطة بها، ورصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى وإعادة الشيء لأصله نظرًا لأعمال البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي.