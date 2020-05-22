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لبنان يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

08:01 م الجمعة 22 مايو 2020
لبنان يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الشيخ عبد اللطيف دريان

بيروت - أ ش أ
أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
وقال مفتي الجمهورية اللبنانية - في بيان له مساء اليوم: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد السبت هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك 30 يوما، ويكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1441ﻫ ".
وأضاف: "وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".

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Asha
عبد اللطيف دريان بيروت لبنان عيد الفطر

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